Isparta Kaymakamlığı'ndan Uyuşturucu İstismar İddialarına Yalanlama

Şarkikaraağaç ilçesinde, bir kişinin babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddialarını Kaymakamlık yalanladı. Kamuoyuna itidal çağrısı yapıldı ve iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişinin babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddiaları, kaymakamlık tarafından yalanlandı. Kamuoyunda infiale sebep olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaymakamlık, kamuoyuna itidal çağrısında bulundu.

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köyde bir şahsın babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddiaları üzerine Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın asılsız olduğu vurgulandı.

"İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır"

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır" denildi. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, bu tür haberlerin toplum huzurunu bozabileceğine dikkat çekildi. - ISPARTA

500
