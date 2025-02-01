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Isparta Emniyeti'nden Trafik Güvenliği İçin Kamu Spotu

Isparta Emniyeti'nden Trafik Güvenliği İçin Kamu Spotu
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Isparta Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Videoda trafik kurallarına uymanın önemi ve güvenlik kameralarına yansıyan kazalar yer aldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek ve yayaları bilinçlendirmek için kamu spotu hazırladı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymanın hayati önemi vurgulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla hazırladığı bir kamu spotunu yayınladı. Kentte son 2 ay içinde güvenlik kameralarına yansıyan kazaların da yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kamu spotunda, kazaları önlemek amacıyla hazırlanan görüntülerde, yaya geçitleri ve üst geçitler kullanılmalı, Trafik ışıkları ve işaretlerine riayet edilmeli, Yeniden yola çıkmadan önce çevre kontrol edilmeli, Hem kendi can güvenliği hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini belirtti. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, küçük bir ihmalin büyük kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, tüm vatandaşları kurallara uymaya davet etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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