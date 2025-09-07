Isparta-Eğirdir Karayolunda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Isparta- Eğirdir kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Aliköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet N. idaresindeki 07 AZC 821 plakalı otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki 32 AAL 211 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan sürücüler tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.