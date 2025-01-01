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Isparta'dan Havalanan Eğitim Uçağı Denizli'ye Sert İniş Yaptı

Isparta'dan Havalanan Eğitim Uçağı Denizli'ye Sert İniş Yaptı
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Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ne sert iniş yaptı. Uçak tarlaya ters bir şekilde düşerken, pilot yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ne sert iniş yaptı. Tarlaya ters bir şekilde düşen uçağın pilotu yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti.

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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