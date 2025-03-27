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Isparta'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Isparta'da hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu suçlusu, polis tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca belirlenen çalışma sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Isparta'da hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, Isparta adli makamlarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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