Isparta'da Uyuşturucu Suçlarından 3 Şahıs Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gerçekleştirilen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan toplam 3 şüpheli, cezaevine teslim edildi. - ISPARTA