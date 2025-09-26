Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte bir ikamete yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; 167,68 gram sentetik kannabinoid (bonzai), çeşitli miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
