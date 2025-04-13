E-ticaret devleri mercek altında! 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza

E-ticaret devleri mercek altında! 67 firmaya milyonlarca liralık ceza
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek
DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

İtalya'da konuşan DEM Partili Buldan ilk kez tarih verdi
Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

Emniyet şeridinde gidip tehditler savurdu: Kafana sıkarlar senin

Isparta'da Trafik Kazasında İki Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve arkasındaki 17 yaşındaki yolcu yaralandı. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan yaşı küçük 2 çocuk yaralandı. Kaldırım kenarına savrulan yaralılar acı içinde yerde kıvranırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi Callak Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. K.Ü. (15) idaresindeki plakasız motosiklet ile S.E. yönetimindeki 26 AHH 809 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yere savrulan çocuklar acı içinde kıvrandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.K.Ü. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ş.B. (17), kaldırım kenarına savrularak sert zemine düştü. Kazanın şiddetiyle yere savrulan çocukların acı içinde kıvrandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.