Isparta'da Trafik Kazasında İki Çocuk Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan yaşı küçük 2 çocuk yaralandı. Kaldırım kenarına savrulan yaralılar acı içinde yerde kıvranırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi Callak Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. K.Ü. (15) idaresindeki plakasız motosiklet ile S.E. yönetimindeki 26 AHH 809 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yere savrulan çocuklar acı içinde kıvrandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.K.Ü. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ş.B. (17), kaldırım kenarına savrularak sert zemine düştü. Kazanın şiddetiyle yere savrulan çocukların acı içinde kıvrandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA