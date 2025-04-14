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Isparta'da Trafik Denetimlerinde 8 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 8 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 8 araç sürücüsüne idari para cezası kesti. 6 farklı noktada 48 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 165 şahıs ile 78 araç denetlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 8 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişin ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 6 farklı noktada, 48 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 165 şahıs ile 78 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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