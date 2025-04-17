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Isparta'da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Isparta'da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde yaptığı denetimlerde 84 araç kontrol etti ve kurallara uymayan 30 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin akşam saatlerinde yaptığı denetimlerde 84 araç kontrol edildi, 30 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. 16 Nisan akşamı 21.00 ile 23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya 20 personel katıldı. Denetimler kapsamında 181 şahıs ile 84 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kurallara uymayan 30 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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