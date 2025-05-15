Isparta'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç ile otomobil çarpıştı. Ticari araç sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ticari araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G. idaresindeki 42 AVF 142 plakalı Volkswagen marka ticari araç ile Ali E.Y. yönetimindeki 07 BSR 131 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü Abdullah G., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne giden yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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