Isparta'da Tefecilik Operasyonu: 11 Açık Senet ve Silah Ele Geçirildi

Isparta'da jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda imzalı açık senetler, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tefecilik suçu işlediği ve bu konuda mağdurlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın ikameti ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, bir adet alacak yazılı ajanda, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 234 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA