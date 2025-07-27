Isparta'da Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Senirkent ilçesi Yassıören köyü mevkiinde meydana geldi. Galip Eren Alp (19) idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Oğuzhan T. (17), Ali K. (18) ve Ethem B. (18) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan Galip Eren Alp, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 gencin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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