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Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 3 Sikke Ele Geçirildi

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Isparta'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirilirken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 3 adet sikke ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da 08 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirildi. Eserlerin kaçak yollarla satılmaya çalışıldığı belirtilirken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından, şüphelilerin sorguları devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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