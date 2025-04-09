Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 3 Sikke Ele Geçirildi

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 3 adet sikke ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da 08 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirildi. Eserlerin kaçak yollarla satılmaya çalışıldığı belirtilirken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından, şüphelilerin sorguları devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.