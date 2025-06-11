Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Yangın

Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Yangın
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Eğirdir ilçesinde bir soğuk hava deposunun idari binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde soğuk hava deposunun idari binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 04.51 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunun idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, deponun bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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