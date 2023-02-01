11 yaşındaki kız, sömestr tatilinde yanına gittiği anneannesiyle aynı acı sonu paylaştı 3. Sayfa Haberleri Isparta'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 66 yaşındaki anneanne ile 11 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Torununun sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi. Isparta'da Davraz mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü'den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi. SÖMESTR TATİLİ İÇİN ANNEANNESİNİN YANINA GELMİŞ Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Ecrin Ünlü' nün sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Isparta 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 11 yaşındaki kız, sömestr tatilinde yanına gittiği anneannesiyle aynı acı sonu paylaştı - Haberler

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