Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki araçta 230 adet ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada 230 ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirdi. Olayla ilgili N.G., R.B., A.B. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA