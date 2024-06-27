Isparta'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Adam Babasını Öldürdü

Isparta'da psikolojik rahatsızlığı bulunan adam tartışma yaşadığı babasını kesici aletle boğazından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.S. babasını kesici aletle boğazından yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda ağır yaralanan Abdullah S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah S. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA