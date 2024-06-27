Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Adam Babasını Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Senirkent ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir adam, tartışma yaşadığı babasını kesici aletle boğazından yaralayarak öldürdü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Isparta'da psikolojik rahatsızlığı bulunan adam tartışma yaşadığı babasını kesici aletle boğazından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.S. babasını kesici aletle boğazından yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda ağır yaralanan Abdullah S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah S. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Senirkent Isparta Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title