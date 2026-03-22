Cinayetle biten kavgada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da aile içi tartışma sonucu yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Deniz A.'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olayda baba M.A. yaralanırken, olayın ardından Ömer A. 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta'da baba ile iki polis oğlu arasında çıkan ve babanın yaralandığı olayda, hayatını kaybeden polis memuru oğulun cenazesi bugün Isparta'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa gözyaşlarıyla verildi.

Olay, 19 Mart Cuma gece saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 234. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, bayram izni için memleketlerine gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve baba ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı. Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu. Ardından baba M.A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında, tabancalardan birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayı ufak sıyrıklarla atlatarak tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı.

Kardeş "Kasten Adam Öldürme" suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayı ufak sıyrıklarla atlattıktan sonra tedbir ve kontrol amacıyla hastaneye götürülen Ömer A., buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer A. ile anne Z.A. ve baba M.A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ömer A., bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Deniz A.'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak Halıkent Camii'ne getirildi. Altınkaya'nın cenazesi, burada kılınan öğle namazına müteakip Akyol Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. - ISPARTA

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
16 yaşındaki çocuk, otomobilde ölü bulundu

16 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon