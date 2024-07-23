Isparta'da patpat kaza: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Isparta'da "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, 1 yaşındaki bebek hayatını kaybeti.

Kaza, Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice A. (46) idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ve patpatta bulunan Merve A'nın (10) yaralandığını, Eylül Yıldız'ın (1) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılırken, minik bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA