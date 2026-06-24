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Isparta'da araçta ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da araçta ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir araçta ölü bulunan 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Cansu Zengin'in cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Olayda ateşli silah ya da kesici alet bulgusuna rastlanmazken, kesin ölüm nedeni toksikolojik incelemelerle belirlenecek.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki araçta ölü bulunan 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Cansu Zengin'in cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Akpınar köyünde park halindeki bir araçta Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) ölü olarak bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirlenmişti. Ayrıca aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edilmişti. Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak toksikolojik ve laboratuvar incelemelerinin ardından belirleneceği bildirildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

22 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın cenazesi, bugün Eğirdir Hızırbey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Burhan Çavuş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı araçta hayatını kaybeden Cansu Zengin'in cenazesinin ise Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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