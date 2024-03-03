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Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesi Eğirdir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Y. (21) idaresindeki 32 HS 734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Özge A. (17) ve Hakkı Samet K. (19) yaralanırken, Ferda Yüksel hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ferda Yüksel'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nuri Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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