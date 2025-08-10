Isparta'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü yakınlarında gece saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan yaptıkları müdahale ile yangının büyümesini önledi. Gece görüşlü termal dron ile yangın organizasyonu yapan ekipler, tarafından yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
