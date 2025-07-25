Isparta'da Narkotik Operasyonu: 32 Ecstasy Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Isparta girişinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 32 ecstasy hap ve metamfetamin ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 32 ecstasy hap, metamfetamin ve aparat ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta'da geçtiğimiz gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ana yol ve tali yollarda uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik analiz faaliyetleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 32 adet ecstasy hap, 0,91 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa