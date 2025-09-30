Haberler

Isparta'da Motosikletli Polislerden Sentetik Kannabinoid Denetimi

Isparta'da Motosikletli Polislerden Sentetik Kannabinoid Denetimi
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulama ve çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

