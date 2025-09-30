Isparta'da Motosikletli Polislerden Sentetik Kannabinoid Denetimi

Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulama ve çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA