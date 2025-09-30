Isparta'da Motosikletli Polislerden Sentetik Kannabinoid Denetimi
Isparta'da motosikletli polis timleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulama ve çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa