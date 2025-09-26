Isparta'da Motosikletli Polis Timlerinden Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından dün ve bugün kent genelinde yürütülen denetim ve uygulamalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerce yapılan aramalarda 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet fişek, 6,67 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Yakalanan 1 şüpheli hakkında "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan, 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 şüpheliye "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" suçundan trafik cezası uygulandı. - ISPARTA