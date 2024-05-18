Isparta'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Isparta Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali Osman Karademir (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan D.K.'nin (24) ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, Karademir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ISPARTA