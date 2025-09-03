Haberler

Isparta'da Modifiye Araç Denetimleri: 5 Araç Trafikten Men Edildi

Isparta'da Modifiye Araç Denetimleri: 5 Araç Trafikten Men Edildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen modifiye araç ve abartı egzoz denetimlerinde, 5 araç trafikten men edilirken, 30 araç ve sürücüsüne yasal işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 5 araç trafikten men edilirken, 30 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde modifiye araçlar ve abartı egzozlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama, il genelinde belirlenen 10 kontrol noktasında, 38 ekip ve 66 personelin katılımıyla hayata geçirildi. Denetimlerde, 186 şahıs ile 84 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 30 araç ve sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı. Aynı zamanda çevreye rahatsızlık veren ve teknik açıdan eksikliği tespit edilen 5 araç, trafikten men edildi. - ISPARTA

