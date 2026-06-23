Isparta'da 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi
Isparta'nın Gelendost ilçesinde midibüsün yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü sınırlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrilen midibüsün karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan 25 yaşındaki sürücü, tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, 21 Haziran Pazar günü saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Midibüsteki yolcuların tamamı kadındı
Öte yandan kazaya karışan midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücü tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi
Öte yandan, kazayı hafif yaralı olarak atlatan midibüs sürücüsü Halit Emre C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Halit Emre C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. - ISPARTA