Haberler

Isparta'da Kuyumcuda Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Aksaray'da Yakalandı

Isparta'da Kuyumcuda Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Aksaray'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şüpheliyi Aksaray'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin geçmişte birçok suçu olduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kuyumcuda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli Aksaray'da yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda dün meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinin olay yerinden ayrıldıkları aracın Aksaray iline gittiği tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu şüpheli araç takibe alındı. Araç içinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerden birinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsın daha önce de dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanma veya satma ve parada sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak

Kurtulmuş'tan açılış konuşmasına damga vuran Terörsüz Türkiye mesajı
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı

Erdoğan Meclis'te! DEM Parti ve İYİ Parti'den dikkat çeken tavır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 338.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 372.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.