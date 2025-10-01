Isparta'da Kuyumcuda Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Aksaray'da Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kuyumcuda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli Aksaray'da yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda dün meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinin olay yerinden ayrıldıkları aracın Aksaray iline gittiği tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu şüpheli araç takibe alındı. Araç içinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerden birinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsın daha önce de dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanma veya satma ve parada sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - ISPARTA