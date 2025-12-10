Kayıp baş cinayetinde şüpheliler olaydan sonra yeniden bölgeye dönmüş

Isparta'da başsız halde cesedi bulunan Ferdi Özdemir'in kayıp başını arama çalışmaları 6'ncı gününde sürerken, olay yerini uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydı tespit edildi. Kayıtlarda aracın kişi ya da kişiler tarafından el fenerleriyle durdurulduğu ve ardından yakıldığı anların görüldüğü, ancak görüntülerin uzaklık ve karanlık nedeniyle hem plakaları hem de şüphelileri net göstermediği kaydedildi. Şüphelilerin olaydan sonra bölgeden ayrılıp kısa süre sonra yeniden olay yerine döndüklerinin tespit edilmesi ise başın olay sonrası alındığı ihtimalini güçlendirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 4 Aralık Perşembe günü akşam meydana gelen olayda, vatandaşlar dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz halde bir kişi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baş kısmı olmayan erkek cesedinin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yakınlarının teşhisiyle kimlik doğrulandı. Jandarma, Özdemir'in cenazesinin otopsi için morga kaldırılmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Otopsi raporunda Özdemir'in göğsünde üç, bel kısmında iki bıçak darbesi tespit edildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Olay günü akşama ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özdemir'in saat 19.55'te markete girip alışveriş yaptıktan sonra köyden ayrıldığı görüldü.

Aramalar hem arazide hem köyde sürüyor

Olayın sabah saatlerinde kayıp başı bulmak için özel kadavra köpekleri, arama dedektörleri ve komando birlikleriyle arazide çalışma yapıldı. Öğleden sonra ise köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar gerçekleştirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ilk aşamada sorgulandı. Ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Erin: "Hunharca işlenen bir cinayet"

Ailenin evine taziye ziyaretinde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor. Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram" dedi.

Olayı gören uzaktan kamera kayıtları ortaya çıktı

Olay bölgesini çok uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydında, Özdemir'in aracının kişi ya da kişilerce el fenerleriyle önü kesilerek durdurulduğu ve ardından aracın yakıldığı anların net şekilde görüldüğü bildirildi. Ancak kameranın çok uzakta olması ve olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle, aracı durduran diğer aracın plakasının ve olayı gerçekleştiren kişilerin belirgin şekilde seçilemediği ifade edildi. Kayıtlarda ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden bölgeye döndükleri, birkaç dakika kaldıktan sonra tekrar ayrıldıkları tespit edildi. Bu durum, kayıp başın olay sonrası olay yerinden alınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA