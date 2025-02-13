Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Genç Ormanlık Arazide Ölü Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek ormanlık arazide ölü bulundu. Kemal Aksüzek'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Aksüzek'in ölüm nedeni, savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda belli olacak.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 10 Şubat tarihinde "ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i bulmak için Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber olurken arama çalışmalarına termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpeklerinin yanı sıra aramalara Aydın'dan gelen jandarma insansız hava aracı da katılarak bölge didik didik arandı. Çalışmaların 3'üncü gününde ise bölgeden acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'i Kılıç Köyü yakınlarında ormanlık arazide yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aksüzek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin acı haber sonrası bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.42 itibariyle çocuğumuzun maalesef cansız bedenine ulaştık. Ben evladımıza cenabı Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine, Isparta'mıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Pazartesi günü akşam Isparta Valisi Abdullah Erin, acı haberin ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.42 itibarıyla maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve Isparta halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Vali Erin, "Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında gelen kayıp ihbarının ardından, saat 22.00 itibarıyla AFAD, jandarma, emniyet ekiplerimiz, kaymakamlık ve ilgili kamu kurumlarının personelini bölgeye sevk ederek arama çalışmalarına başladık. Çalışmalar sabaha kadar devam etti. İkinci gün ise arama sahasını genişleterek 50 bin dönümden büyük bir alanı taradık. Bu süreçte İçişleri Bakanımız çalışmaları yakından takip etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Antalya ve Afyon illerimizden AFAD ekiplerini, gerekli teknolojik cihazları ve İHA'ları bölgeye yönlendirdik. Günlük ortalama 150 jandarma, AFAD, emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığından uzman ekiplerin yanı sıra 30-40 gönüllü de arama çalışmalarına katıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek dileğimiz çocuğumuza sağ salim ulaşmaktı. Son ana kadar bu umudu koruyarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak ne yazık ki belirttiğim saatte çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Keçiborlu Savcılığı ve Başsavcılığımız olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip etti. Şu anda da olay yeri inceleme ve adli soruşturma kapsamında ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar yürütülüyor. Bir kez daha evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Isparta halkına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kemal Aksüzek'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Aksüzek'in ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. - ISPARTA