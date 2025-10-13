Haberler

Isparta'da Kaybolan 75 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'da Kaybolan 75 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşü için giden 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım, kamp yaparken kayboldu. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler, Oluklacı bölgesinde Yıldırım’ı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşü için cumartesi günü kamp yapmak maksadıyla Oluklacı bölgesinde kaybolan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım'ı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Demirkapı Mahallesi Şirin Sokak'taki bir apartmanda tek başına yaşayan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım (75), Cumartesi günü doğa yürüyüşü ve kamp yapmak amacıyla Oluklacı bölgesine gitti. Cumartesi günü akşam saatlerinde arkadaşı İsmail Öztekin ile telefonla görüşen Yıldırım'ın, 'En tepeye çıktım, mükemmel bir manzara var' dediği, ancak daha sonra geri dönmekte zorlandığını ve geceyi arazide geçireceğini belirttiği öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine Öztekin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan bir ekip, Yıldırım'ı bulmak için Oluklacı mevkiindeki dağlık ve ormanlık alanda geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, Yıldırım'a ait cep telefonunun sinyal bilgilerini tespit etti ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle arama çalışmalarının sınırlı şekilde ilerlediği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki arama operasyonuna sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Törene damga vuran görüntü: Herkes Yavaş'ın yanındaki isme odaklandı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.