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Isparta'da Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta'da Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki K.A.'yı bulmak için AFAD, jandarma ve gönüllüler seferber oldu. Arama çalışmalarına dronlar ve özel köpekler de katılıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki bir çocuğu arama açlışmaları sürüyor. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 16 yaşındaki K.A. isimli çocuk, 10 Şubat 2025 tarihinde kayboldu. Saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Adli makamlar ve güvenlik birimleri de durumu yakından takip ediyor.

Vali Erin çalışmaları yerinde inceledi

Vali Erin, Keçiborlu ilçesinde kaybolan gencin ailesini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları; jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, Orman, Avcılar Birliği, STK'lar ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında İHA, dronelar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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