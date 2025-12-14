Haberler

Dağlık alanda kaybolan 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde annesine ulaşıp kurtarıldı

Dağlık alanda kaybolan 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde annesine ulaşıp kurtarıldı
Isparta'nın Sav Kasabası'nda kaybolan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A., akıllı saati sayesinde annesine ulaştı ve ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Isparta'nın Sav Kasabası'nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati üzerinden annesine ulaşarak yerini bildirmesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Isparta'nın Sav Kasabası'nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söyledi

Arama çalışmaları sürerken Ekrem Sefa A.'nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
