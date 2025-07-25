Isparta'da Kavşakta Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'da Kavşakta Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: Bir Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, bir otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu 101. Çevreyolu Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 42 TM 468 plakalı kamyonet ile Şeyda K. hakimiyetindeki 41 VS 245 plakalı Honda marka otomobil sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şeyda K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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