Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Kardeşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kardeşini tüfekle öldüren Doğan Öztaş'ın ilk ifadesinde, tartışma çıktığını ve tüfekle vurduğunu söylediği belirtildi. Öztaş, tüfeğin tutukluluk yapmaması durumunda kardeşinin eşini ve çocuklarını da öldüreceğini ifade etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kardeşini tüfekle öldüren Doğan Öztaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Öztaş'ın ifadesinde, "Bize destek olmuyordu, yardım etmiyordu. Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Tüfek tutukluluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim"

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın verdiği ilk ifadesinde, kardeşi ile aralarında husumet bulunduğunu, Ayhan Öztaş'ın Fransa'da yaşadığını ve 6 yıldır Isparta'ya gelmediğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi kardeşi ile maddi konularda aralarında tartışma çıktığını söyleyen Doğan Öztaş'ın, "Bize hiç para göndermiyordu, bize destek olmuyordu, yardım etmiyordu. Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın daha önce husumetlisini ağaç kesme motoru ile öldürdüğü, 12 yıl hüküm giydiği ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yalvaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ...
title