Isparta'da Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan tartışma sonucu kardeşini tüfekle öldüren Doğan Öztaş sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş'da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Doğan Öztaş jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA