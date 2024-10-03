Isparta'da Kadına El Kalkamaz Temalı Farkındalık Eğitimi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soğuk hava deposunda çalışan işçilere yönelik "Kadına El Kalkamaz" teması ile farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı Soğuk Hava Deposu'nda çalışan işçilere yönelik, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması tanıtımı ve "Kadına El Kalkamaz" teması ile farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde "Şiddetin tanımı, şiddet türleri, mağdurların başvuru mekanizmaları ve 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımlar" konularında bilgilendirme yapıldı. - ISPARTA