Isparta'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 143 Adet Ele Geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, KOM ekipleri tarafından 143 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın merkezinde 16 Ağustos Cumartesi günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 143 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
