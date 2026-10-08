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Isparta'da jandarma son bir ayda 62 şüpheliyi uyuşturucudan yakaladı; 5 tutuklandı

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Isparta'da jandarma son bir ayda 62 şüpheliyi uyuşturucudan yakaladı; 5 tutuklandı
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Isparta'da jandarmanın son bir ayda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 5'i tutuklanırken 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; operasyonlarda 313 gram metamfetamin dahil uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 62 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında son bir aylık dönemde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 313 gram metamfetamin, 1 kilo 637 gram kubar esrar, 155 gram bonzai, 6 gram eroin, 176 adet sentetik ecza, 9 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bin 720 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 57 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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