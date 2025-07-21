Isparta'da Jandarma Operasyonu: Gizli Malzemeler Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla Köyü'nde jandarmanın devriyesi sırasında şüphelenilen 4 kişinin ağaçlık alana gizlediği dedektör ve kazma gibi malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü Boyalı mevkiinde meydana geldi. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen önleyici devriye faaliyeti sırasında, şüpheli hareketlerde bulunan R.K., A.K., Y.M.Ç. ve M.K.'yi durdurdu. Şüphelilerin kimlik kontrolü sonrasında olay yerinde yapılan aramalarda ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş halde 3 adet dedektör, 1 adet kulaklık ve 2 adet kazma bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA