Isparta'da Jandarma Dolandırıcılık ve Sosyal Medya Eğitimi Verdi
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir'de 73 vatandaşa bağımlılık, dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımı hakkında eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. 2024 yılı içerisinde Isparta genelinde 5 bin 847 kişiye bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
Isparta'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir İlçesi Sarıidris beldesinde 73 vatandaşa bağımlılıkla mücadele, en iyi narkotik polisi anne, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekiplerce 2024 yılı içerisinde Isparta genelinde, 5 bin 847 vatandaşımıza bilgilendirme yapıldığı bildirildi. - ISPARTA