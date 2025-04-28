Isparta'da İş Başvurusu İçin Gittiği İnşaattan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iş başvurusu için gittiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 53 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Ulvikale Mahallesi 115/2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaata iş başvurusu yapmak amacıyla Akşehir'den gelen Mehmet Kılıç (53), inşaatın 2'nci katında dolaştığı sırada bir anda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Kılıç'ın düştüğünü gören işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, ağır yaralı olarak Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Kılıç, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ISPARTA