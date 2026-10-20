Isparta'da iki ayrı soruşturmada 4 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Isparta'da farklı tarihlerde dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 15 ve 14 Ekim tarihlerinde il merkezinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı