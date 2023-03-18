Isparta'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Isparta'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Olay, Ayazmana Mahallesi 4445 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Seven (46) ile arasında husumet bulunan M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ümit Seven, M.K. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ISPARTA