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Isparta'da Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı düzenledikleri operasyonlarla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "Silahlı tehdit" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.Ç. isimli şahıs ile "Cezaevi firarisi" olduğu tespit edilen ve ayrıca "Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.U. isimli şahıs, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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