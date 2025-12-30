Isparta'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kontrollerde 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Isparta'da jandarma ekiplerince Merkez İlçe Kadılar köyü bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, bir minibüste 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Aralık Çarşamba günü Merkez ilçe Kadılar köyü bölgesinde bir minibüsü durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 2'si yasa dışı giriş yapan, 3'ü ise yol izin belgesi olmadan seyahat eden olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. İşlemler kapsamında düzensiz göçmen durumunda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2025 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 35 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi. - ISPARTA