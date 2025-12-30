Haberler

Isparta'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kontrollerde 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Isparta'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kontrollerde 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir minibüste 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Isparta'da jandarma ekiplerince Merkez İlçe Kadılar köyü bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, bir minibüste 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Aralık Çarşamba günü Merkez ilçe Kadılar köyü bölgesinde bir minibüsü durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 2'si yasa dışı giriş yapan, 3'ü ise yol izin belgesi olmadan seyahat eden olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. İşlemler kapsamında düzensiz göçmen durumunda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2025 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 35 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu