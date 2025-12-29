Haberler

Isparta'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Isparta'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı
Güncelleme:
Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi İleği köyü Deveci Çeşmesi mevkiindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinden Diyarbakır'a seyir halinde olan H.A. idaresindeki 72 KC 672 plakalı beyaz Peugeot marka otomobil, virajda fark edilemeyen gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafındaki şarampole savruldu. Şarampole sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada aracın sağ ön tekerleği yerinden koparken, yolculardan V.A. kazayı yara almadan atlattı. Sürücü H.A. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.G., E.G. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ISPARTA

