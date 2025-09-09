Isparta'da Genç Sürücünün Yol Verdiği Kaza: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Isparta'da, genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla çarptığı güvenlik görevlisinin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine neden olan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz pazar akşamı 22.30 sıralarında merkeze bağlı Turan Mahallesi 126'ncı Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gençer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı"

Gençer'in cenazesi geçtiğimiz gün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Meydanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

"Tutuklandı"

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Efe Berk Y., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in iki kişiyle sohbet ettiği sırada, aracın yoldan bir anda dönüş yapıp üzerlerine geldiği görüldü. O sırada okulun demir parmaklıklarının arkasında bulunan Gençer'in demirlerin altında kaldığı, diğer iki kişinin ise son anda çarpılmaktan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı. - ISPARTA